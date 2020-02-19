وزير العدل يفتتح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية غدًا

يفتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، غدًا الخميس، المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة في الإسماعيلية بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وذلك بعد تطويرها.وتعمل وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان على تطوير منظومة العدالة، وفي مقدمتها المحاكم سواء بإنشاء أبنية جديدة لقصور العدالة أو تطوير القائم منها وميكنته، في إطار خطة الدولة للتحول الرقم، وبهدف التيسير على المواطنين وتقريب جهات التقاضي وتطوير منظومة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على القضاة والمتقاضين.ووجه وزير العدل منذ توليه المنصب، بمراجعة احتياجات المحاكم واستراحات القضاة من أثاث ومفروشات ومستلزمات، وتوفيرها بكل ما هو متاح بالمخازن، إلى جانب إرسال تكليفات فورية بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية وإرسال أوامر الدفع إلى المحاكم.وكلف وزير العدل مساعده لشئون المتابعة والإنجاز، بتشكيل لجان حصر ومعاينة لمتابعة تنفيذ التعليمات، وعلى الفور بدأت هذه اللجان في تنفيذ مهامها على أرض الواقع، وتمكنت من معاينة محاكم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنها كمرحلة أولى.