دبلوماسية أمريكية: يتعين على روسيا الالتزام باتفاقات مينسك

دعت نائبة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة تشيريث نورمان- شاليه، روسيا إلى الإيفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقات مينسك.وقالت نورمان- خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في (نيويورك) وفقا لوكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم الأربعاء: "يتعين على روسيا إنهاء هذا النزاع بسحب قواتها من شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم".وتابعت: "نحن ندعو روسيا إلى تنفيذ التزاماتها الأمنية بموجب اتفاقات مينسك بشكل فوري، إذ يمكن للأطراف المضي قدمًا في تنفيذ تدابير مينسك السياسية فقط في حال توافر الأمن على الأرض".كما دعت الدبلوماسية الأمريكية روسيا إلى الإيفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها في قمة رباعية نورماندي بشأن الصراع الدائر في أوكرانيا.