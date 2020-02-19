أحمد جمال: «كان فاضل شوية وأبيع ورد»

نشر النجم أحمد جمال فيديو له من كواليس تصوير أحدث كليب له "كل سنة وانت طيب" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".وعلق أحمد جمال على الفيديو قائلًا "كان فاضلي شوية وابيع الورد #كل_سنة_وأنت_طيب".وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجمهور وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "بس الكليب يستاهل والله، الكليب تحفة وانت تحفة بجد، أنا مخدتش وردة يا چيمي.. حلاوتك والكليب حلو، وربنا يحميك".يذكر أن كليب "كل سنة وانت طيب" طرحته شركة "مزيكا" بمناسبة عيد الحب وهو من كلمات نورالدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس ومن إخراج ريشا سركيس، وتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، واستغرق يومين ودارت الفكرة في إطار رومانسي ملائم تمامًا مع الأغنية، حول قيام الفنان أحمد جمال بتحضير مفاجأة لحبيبته، وأثناء ذلك تحدث بعض المواقف التى تكون سببًا فى تعطيله، فيسابق الزمن فى تنفيذ هذه المفاجأة والتى تظهر مع نهاية أحداث الكليب.