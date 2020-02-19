«لو دخل السجن هنموت».. كيف كسبت والدة حمو بيكا تعاطف الجمهور؟

حالة من التعاطف الجماهيرى حققتها والدة مغني المهرجانات حمو بيكا، عقب حديثها في برامج تليفزيونية عن تأثير قرار هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بمنعه من الغناء، ترصد "الدستور" أبرز تصريحات والدة مغني المهرجانات.- دافعت والدة حمو بيكا عن ابنها قائلة: الجميع من أبناء منطقته يحبونه.- لديه مسئوليات كبيرة بداية من أشقائه حتى العاملين معه.- أجريت اتصالًا هاتفيًا بهاني شاكر واعتذرت له وطلبت منه السماح.- تلقت اتصالًا من الفنان هانى شاكر، وتحدث معى بكل احترام.- طلبت من هانى شاكر للمرة الثالثة مسامحة نجلى.- ابنى هو إللى مسئول عنا ولو دخل السجن هنموت.