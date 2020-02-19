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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: ضبط مواد متفجرة وأسلحة داخل منزل بمنطقة «الشعب»

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:00 م
مواد متفجرة
مواد متفجرة
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أعلنت قيادة شرطة بغداد، ضبط مواد متفجرة وأسلحة داخل منزل أحد المتهمين في منطقة الشعب.

وقال مدير إعلام القيادة الرائد عزيز ناصر - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء: "إنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوات شرطة بغداد الرصافة وبالاشتراك مع استخبارات الشعب واللواء 44 جيش عراقي، من مداهمة منزل أحد المتهمين بمنطقة الشعب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة باتباع الأساليب العلمية والمهنية في تتبع الجريمة المنظمة والإرهابيين وبمتابعة من قبل قائد شرطة بغداد".

وأضاف: "أن القوة عُثرت على مواد متفجرة، وبندقية مع شريط عتاد، ورمانة هجومية، وقناعين كيمياويين، و4 صواعق مع 2 قوالب مادة C4 مع فتيل أمان مع رأس رمانة"، مشيرًا إلى أنه تم ضبط المواد وتحريزها من قبل خبير الجهد الهندسي التابع لخلية الاستخبارات وتحرير محضر بها وربطها بالأوراق التحقيقية في مركز شرطة الشعب.

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