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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

موظف بـ«الكهرباء» يتقاضى 68 ألف جنيه شهريًا.. والبرلمان يكشفه

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:58 م
فلوس
فلوس
كريمة أبوزيد - السيد السعدني
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رصدت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة «الخطة والموازنة» في مجلس النواب، لمناقشة ودراسة التحول لموازنة البرامج والأداء ومتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، تجاوز أحد الموظفين العاملين بجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحد الأقصى للأجور.

وأوضحت المهندسة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة، أنَّ هذا الموظف كان يتقاضى نحو 68 ألف جنيه شهريًا، لافتة إلى أنَّ الحساب الختامي للجهاز عن السنة المالية 2018- 2019 كشف عن نقص عدد العاملين بالجهاز شخص واحد خرج على المعاش.

وتبيّن للجنة من واقع الأرقام الواردة بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، أن هذا الموظف كان يتقاضى هذا المبلغ الضخم، وأوصت اللجنة ممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوضيح موقف هذا الموظف.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة حساب ختامى موازنة البرامج والأداء للسنة المالية 2018- 2019 للوزارات التالية "الكهرباء والطاقة المتجددة، التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية".

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