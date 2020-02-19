السعودية تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة ببوركينا فاسو

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شمال شرقي بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أن الوزارة قدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، وأن يسود الأمن والاستقرار في الصومال، مجددة موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.