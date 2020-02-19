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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سيلفيا نبيل عن الحساب الختامى للكهرباء: انحراف كبير فى الأرقام

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:57 م
سيلفيا نبيل
سيلفيا نبيل
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندسة سلفيا نبيل، الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، وانتقدت النائبة سيلفيا بعض الأرقام الواردة فى حساب ختامى وزارة الكهرباء؛ لأن نسبة الانحراف كبيرة جدًا بين الأرقام المُقدرة بموازنة الوزارة وتلك الواردة فى الحساب الختامى بنهاية السنة المالية.

لفت النائبة إلى أن إحدى الهيئات التي تقدر موازنتها بـ45 مليونًا وفقًا لما تم تسليمه، والختامى بلغ 7 مليارات جنيه، وعقب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بأن هذا الكلام فى منتهى الخطورة ويجب توضيحه.

وطالبت سيلفيا برد واضح من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على كل النقاط، مشيدة بما قدمته الوزارة فى شرح كل برنامج بكفاءة وأهدافه ومصادر تمويله، وتساءلت عن أسباب قلة عدد الأجهزة الجديدة التى تم قياس استهلاكها للطاقة، وطلبت من ممثلي وزارة الصناعة توضيح طبيعة عمل هذا المعمل وطريقة عمله، وعقب المهندس ياسر عمر أن هذا يعنى أن إنتاج الأجهزة الكهربائية فى مصر قليل.

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