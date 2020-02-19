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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير الصين بلبنان: الوضع تحت السيطرة فى التعامل مع «كورونا»

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:57 م
كورونا
كورونا
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أكد سفير الصين لدى لبنان، وانج كيجيان، أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الصينية في سبيل مكافحة فيروس كورونا أسفرت عن نتائج جيدة وتراجع كبير في عدد الإصابات والوفيات وعدم انتقال الفيروس إلى مناطق جديدة في البلاد، مشيرا إلى أن الوضع العام في الصين تحت السيطرة.

وأشار السفير الصيني، في تصريح عقب لقاء عقده ظهر اليوم مع مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبداللطيف دريان، بمقر دار الفتوى اللبنانية، إلى أن الصين تتعاون بصورة كبيرة وشفافة ومسئولة مع منظمة الصحة العالمية ودول العالم أجمع في سبيل مكافحة هذا الفيروس، لاسيما على صعيد العمل لإيجاد أدوية ولقاحات والحد من انتشاره عالميا.

واعتبر أن الصين تتعرض لـ"حملة إعلامية مغرضة" في بعض الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي في شأن تعاملها مع فيروس كورونا.

وشدد على أن الدستور الصيني يضمن حرية الاعتقاد لجميع الصينيين بمن فيهم المسلمون، مضيفا: "ربط هذا المرض بالدين يمثل تصرفا غير صحيح، وهذا الاتهام له دوافع مشبوهة للغاية".

ونقل السفير الصيني عن مفتي الجمهورية اللبنانية "تعاطفه الإنساني الكبير" مع الشعب الصيني ومعاناته والخسائر في الأرواح التي وقعت جراء فيروس كورونا، وثقة المفتي فى أن الصين ستتمكن من السيطرة على هذا الوباء انطلاقا من حرص الحكومة الصينية على سلامة مواطنيها والبشرية ككل.

وأشار السفير الصيني إلى أن المفتي أكد له أيضا الرفض القاطع لأي محاولة من قبل البعض للربط بين الدين مع هذا الفيروس، لاسيما أن هذا الوباء تعمل البشرية جمعاء على مكافحته بغض النظر عن الانتماء الديني أو السياسي.

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