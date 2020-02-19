منح 69 محلًا تراخيص للأوكازيون الشتوى بدمياط

قال المهندس سمير عثمان، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، في تصريح لـ"الدستور" إنه تم منح تراخيص لـ69 محلًا تجاريًا من القطاع الخاص والعام، لطرح السلع بأسعار مخفضة حسب رغبة كل محل تجاري، ووضع السعرين ما قبل الخصم خلال شهر وما بعد الخصم ونسبة الخصومات والتخفيضات المعروضة للمواطنين.

وأوضح أن المديرية مازالت تستقبل طلبات المحال التجارية التي تشارك في الأوكازيون الشتوي، من خلال منحهم تراخيص من المديرية حتي يوم 21 مارس المقبل.

وتابع أن المحل التجاري الذي يشارك في الأوكازيون يلتزم بالتخفيضات التي حددها وفقًا لاختياره، بشرط أن تكون التخفيضات حقيقية والمنتجات المعروضة بحالة جيدة، والالتزام بوجود فواتير ضريبية ومنح فواتير شراء للمواطنين.