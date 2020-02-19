كثافة التشغيل تؤخر إقلاع رحلتين دوليتين بمطار القاهرة

تسببت كثافة وظروف التشغيل والأعطال الفنية المفاجئة والصيانة الدورية، في تأخر إقلاع عدة رحلات جوية دولية بميناء القاهرة الجوى خلال الساعات الماضية، وتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة فى تلك الحالات لمنع التكدس والازدحام داخل وخارج الصالات.وكان برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولى، قد تلقى إخطارًا من شركة "نسما" للطيران يفيد بتأخر اقلاع رحلتها رقم 170 والمتجهة إلى مطار جدة الدولي، كما تلقى إخطارا من شركة الخطوط الجوية الوطنية"مصر للطيران "، يفيد بتأخر إقلاع رحلتها رقم 719 والمتجهة إلى عمان لأكثر من ساعة ونصف الساعة لكثافة التشغيل.ومن جانبها، تقوم السلطات الأمنية بمطار القاهرة بتقديم كل الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية بصالتي السفر والوصول، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى، ومصر للطيران.