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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تشكل لجنة تحقيق برلمانية حول رشوة «ايرباص»

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:56 م
ايرباص
ايرباص
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وافق مجلس الأمة الكويتي على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وعدد من التوصيات النيابية، وطلب نيابي، بشأن تكليف ديوان المحاسبة الكويتي، بإعداد تقرير بشأن ما يثار في صفقة شراء طائرات من شركة (ايرباص).

جاء ذلك خلال مناقشة طلبات تكليف ديوان المحاسبة في بداية جلسة مجلس الأمة التكميلية، اليوم الأربعاء، بشأن ما تردد عن وجود وقائع رشوة في صفقة شراء طائرات من شركة (ايرباص).

وزكى مجلس الأمة الكويتي في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية كلا من النواب صالح عاشور، والدكتور بدر الملا، وخليل الصالح، على أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها خلال ثلاثة أشهر، فيما شملت التوصيات النيابية، الإطلاع على نسخة من الحكم الصادر من محكمة (كروان كورت) البريطانية، وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة به.

وأوصى المجلس بتوضيح سياسة الحكومة وكيفية تعاملها مع القضية والحكم الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها، استنادا إلى اجتماع مجلس الوزراء في 10 فبراير الماضي، حول تكليف الجهات الحكومية المعنية، لتمكين الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) من التوصل إلى كافة الحقائق المتعلقة بتلك الشبهات.

وتضمنت التوصيات تزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بكافة العقود والمستندات، وإجراء التحريات، والاطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالأحكام الصادرة، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة.

ودعت التوصيات وزير المالية الكويتي براك الشيتان، إلى تكليف جهاز المراقبين الماليين، بتشكيل لجنة أو فريق عمل للتحقق من أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة.

كما أوصى مجلس الأمة بقيام مجلس الوزراء الكويتي بتكليف ديوان المحاسبة، بفحص ومراجعة أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة وإرساله نتائجه إلى مجلس الأمة، على أن يقوم المجلس بإحالة التقارير الثلاثة المشار إليها، إلى اللجنة البرلمانية المختصة حال اكتمال نتائجها؛ لمطابقة نتائج ما انتهت إليه الجهات الرقابية في الدولة، للبت فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها في تقرير متكامل.

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