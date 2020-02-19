رئيس الوزراء: 500 مليار جنيه تشابكات مالية بين الوزارات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام والمالية لتسوية التشابكات المالية بينهم.وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة استطاعت حل جزء كبير من التشابكات المالية الموجودة بين الوزارات والهيئات العامة المختلفة، مشيرًا إلى أنها أرقام بمئات المليارات، والتي تقدر بنحو 500 مليار جنيه.وأوضح، أن بروتوكول اليوم يأتي بعد فض تشابك تاريخي آخر خاص بأموال المعاشات، تشبه عمليات جراحية للاقتصاد المصري لعلاج أي تشوهات موجودة منذ فترة طويلة، تصل إلى نحو 30 أو 40 سنة، بحسب ما قاله وزير المالية لرئيس الوزراء.واختتم، بأن قيمة التشابكات المالية تصل لنحو 500 مليار جنيه، وهو ما تكون لديه صورة سلبية في الموازانات والتحديات والمشاكل التي تواجه الوزراء.