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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رجائى عطية: جولات سامح عاشور من أموال المحامين

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:53 م
المحامي رجائي عطية
المحامي رجائي عطية
محمد جعفر
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قال المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن "النقيب الحالي سامح عاشور وأتباعه في مجلس النقابة، من قبل إعلان فتح باب الترشيح وتقديم الأوراق في انتخابات النقابة، وهم يجوبون محافظات مصر، ويقيمون المؤتمرات والجولات والحفلات على حساب أموال المحامين".

وأضاف: عاشور متفرغ تمامًا لهذه المعركة التي يعتبرها معركة مصير ووجود لأنه لا يزال مصممًا أن يكون نقيبًا بعد مضي 20 عامًا له في النقابة.

وتابع: تم فرض على باقي المرشحين أن يتحركوا في جولات الحشد خلال مدة شهر واحد، مما يصعب فكرة زيارة المحافظات والمحاكم بشكل مكثف.

وتابع: أتمنى من داخلي أن أزور كل محام في مكتبه وليس محكمة جزئية، ولكن الوقت لا يسمح بذلك.

وأكمل: أستعيض عن ذلك بأحاديث يومية على صفحتي على فيس بوك وحواراتي مع الصحف والمواقع لأطرح ما لدي على جميع المحامين.

وشدد: "لا أتهرب من المسئولية، وآمل في أن أكون نقيبًا للمحامين حتى أتحمل نصيبي من المسئولية في إصلاح المهنة والنقابة".

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