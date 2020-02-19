«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة ببوركينا فاسو

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية (بانسي) شمالي بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، بالإضافة إلى خطف عدد من الأشخاص.وأعربت الأمانة العامة للمنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء - عن أسفها الشديد لوقوع هذا الهجوم الإرهابي، مقدمة تعازيها لحكومة وشعب بوركينا فاسو، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.وشددت الأمانة العامة على موقف المنظمة الثابت الذي يدين جميع أنواع العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت الدوافع والمسببات.