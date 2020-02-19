رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عسكري بريطاني: الجيش اللبناني هو المدافع الشرعي عن بلده

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:52 م
الجيش اللبنانى
الجيش اللبنانى
أ ش أ
طباعة
أكد كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجنرال جون لوريمر، حرص المملكة المتحدة على دعم القوات المسلحة اللبنانية بوصفها حجر الأساس لاستقرار وسيادة وأمن البلاد، مشددا على أن الجيش اللبناني هو المدافع الشرعي والوحيد عن لبنان.

ونقلت السفارة البريطانية في بيروت - في بيان اليوم الأربعاء - عن الجنرال لوريمر قوله "إن لبنان وحكومته الجديدة في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة، وأنه يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لمجابهة تلك التحديات والتعامل معها".

وأشار الجنرال لوريمر إلى أن الاجتماعات التي عقدها مع كبار المسئولين اللبنانيين، كانت جيدة وأنه شدد خلالها على الصداقة والتعاون المستمر بين جيشي البلدين، والدور المهم إلى تضطلع به أجهزة الأمن اللبنانية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

من جانبه، قال سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلنج إنه ينبغي ألا يكون هناك أي تأخير في الخطة الاقتصادية المفصلة والقرارات الضرورية والتنفيذ العاجل لها والذي وعدت به الحكومة اللبنانية.
وأضاف: "الوقت ينفد والأزمة الحالية التي يشهدها لبنان تحتاج إلى استجابة شاملة وعاجلة للمطالب المشروعة، مع تقييم هادئ وواضح للمرحلة المقبلة".

وتقدم بريطانيا مساعدات للجيش اللبناني في مجال التدريب فضلا عن العتاد العسكري، إلى جانب مساهمتها في بناء أبراج المراقبة الحدودية المتطورة ودعم أفواج الحدود البرية بالقوات المسلحة على نحو ساهم في تمكين الجيش اللبناني من القضاء على تجمعات الإرهابيين في منطقة الحدود البقاعية مع سوريا في معركة (فجر الجرود) صيف عام 2017.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.

وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها، فضلا عن اهتزاز الثقة في القطاع المصرفي اللبناني والعملة الوطنية (الليرة) وتدهور سعر الصرف مقابل الدولار.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و نصف

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

منذ حوالي 16 ساعة

«الصحة» تفجر مفاجأة عن تسجيلات «واتساب» الصوتية حول «كورونا»

منذ حوالي 6 ساعات

مصرع 4 في تصادم طائرتين بأستراليا

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم شديدة البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الصور

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

image description

نجوم صندوق الدنيا يشعلون العرض الخاص بعرائس الماريونت

image description

الإله «باستيت» على ضفاف ترعة المريوطية (فيديو)

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

الأكثر قراءة

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

مقطع يُعرض لأول مرة.. لحظة انفجار ميناء طرابلس (فيديو)

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

مقدم الطعن على منع حمو بيكا وشاكوش: عبدالحليم حافظ اعترض على هاني شاكر

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

دراسة: خمول المراهقين يزيد تعرضهم للاكتئاب

حمية البحر المتوسط مفيدة لكبار السن

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

منوعات

فيديو.. ياباني يكشف الخطأ المرعب من فوق «السفينة الموبوءة»

كيف تجعل علاقتك العاطفية مع شريكك في مكان العمل ناجحة؟

«كورونا» يلغي حفلة لفرقة يابانية بالصين

انخفاض حاد في أعداد الطيور بالهند

مقالات الرأي
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
منى رجب
المرأة فى البرلمان المقبل
المزيد

الثقافة

«ثقافة الحوار والاختلاف فى الفكر» محاضرة بقصر الأقصر

بعد تجديده.. افتتاح قصر «ثقافة توشكى» في أسوان غداً

إيمان الشقيري تكتب: أفرجوا عن معرض «أمشق 48» للفنان مصطفى الحسيني

بعد توقف 3 سنوات.. عبدالدايم وعطية يفتتحان قصر ثقافة توشكى