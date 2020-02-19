أبرز ضبطيات المباحث وقرارات النيابة العامة اليوم

إحالة عاطلين سرقا الشقق السكنية بالتجمع

إحباط مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مصر القديمة

تجديد حبس المتهم بإلقاء جثة زوجته بعد وفاتها أثناء إجهاض جنينها

القبض على أخطر نشالة بمنطقة الموسكي

تنشر «الدستور»، نشرة «دفتر أحوال» الخاصة بعدد من قرارات النيابة العامة وضبطيات رجال المباحث خلال اليوم.ومن أبرز تلك القرارات:انتهت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، من إعداد أمر الإحالة الخاص بعاطلين متهمين بسرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع، ومن ثم أمرت بإحالتهما للمحاكمة أمام الجنح، فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.وتضمن أمر الإحالة، عددا من أدلة الثبوت التي قادت المتهمين للمحاكمة والتي جاء أولها، أن المتهمين: هم عبدالرحمن.م، فادى.س عاطلين، وأقرا بارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بمناطق القاهرة الجديدة، وتمكنا من سرقة مبالغ مالية تقدر بـ٦٠ ألف جنيه و٧٠٠ دولار و٧ شاشات ال جى ومصوغات ذهبية تقدر ٣٣ ألف جنيه.كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية وتفاجأ بكسر باب شقتهم، وبالمعاينة تبين صحة البلاغات وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب كسر الباب، نظرا لمرورهم بضائقة مالية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على ٣ أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء اثناء إعدادهم لمشاجرة دامية.البداية، أثناء تواجد القوة الأمنية المعينة لخدمة تأمين مزار مجمع الأديان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، اشتبهت فى إحدى السيارات يستقلها 4 أشخاص.بفحص مستقليها تبين أن من بينهم ثلاثة أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا "مخدرات، ضرب"، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 4 قطع سلاح أبيض "سيف، ساطور، 2 كذلك".بمواجهتهم أقر أحدهم باصطحابه باقى المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المضبوطة بقصد الإعداد للتشاجر مع صاحب مغلق أخشاب كائن بالمنطقة محل سكنه على أثر خلافات سابقة بينهما وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء أيدوا أقواله وأقروا بالأحكام الصادرة ضدهم.تم إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، العرض على النيابة للتحقيق.قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، لإجبار زوجته على إجهاض جنينها ما نتج عنه وفاتها والقى جثتها فى الشارع.وكشفت مباحث القاهرة، لغز العثور على جثة سيدة حامل في منطقة النزهة، حيث توصلت التحريات والتحقيقات إلى هوية المجني عليها وأن المتوفية حاولت إجهاض جنينها، للتخلص منه ولكنها فارقت الحياة.تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من معاينة جثة السيدة، أنها حامل ولا يوجد معها أى أوراق تكشف هويتها، فتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بعرض المجنى عليها على الطب الشرعي، لتشريحها وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث للتوصل إلى هوية السيدة المتوفية.تم تشكيل فريق بحث، وتم التوصل إلى هوية السيدة حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المجني عليها، لديها أطفال وأخبرت زوجها بأنها حامل، ولكن زوجها طلب منها إجهاض الجنين لعدم رغبته في إنجاب أطفال آخرين.واضطرت المجني عليها لإجراء عملية إجهاض للتخلص من جنينها تحت ضغط زوجها وإلحاحه على إجهاض الجنين، ولكن المجني عليها لم تتحمل وتوفيت أثناء عملية إجهاض الجنين، وقرر المتهم التخلص من جثة زوجته بإلقائها فى الشارع خوفا من المسائلة القانونية.ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندي مدير الأمن القبض على أخطر نشالة بمنطقة الموسكى.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي من أحد أصحاب محلات بیع الھواتف المحمولة.بشارع عبد العزیز مفادھا قیام إحدى السیدات بعرض عدد 2 ھاتف محمول للبیع بثمن بخس لا یتناسب وقیمتھما الحقیقیة وانتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطھا وتبین أنھا تدعى م ا، 47 سنة، بدون عمل والسابق اتھامھا في 11 قضیة آخرھم 10176 لسنة 2018م الموسكي "نشل" والمطلوب التنفیذ علیھا في 3 حكم حبس جزئي" سرقة " بإجمالي حبس سنتان و3 شھور وبحوزتھا حافظة نقود حریمي بداخلھا مبلغ مالي 400 جنیه، فیزا كارد، متعلقات شخصیة، ھاتف محمول أنفینكس، ھاتف محمول تكنو مجھولين المصدر.بمناقشتھا عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتھا بأسلوب "النشل والاحتكاك"، وتم بإرشادھا بمسكنھا ضبط مبلغ مالي 2400 جنیه من متحصلات المبالغ المالیة المستولى علیھا من المجني علیھما الرابعة والخامسة وأقرت بإنفاقھا باقي المبالغ المالیة على متطلباتھا الشخصیة.باستدعاء المجني علیھم تعرفوا على المضبوطات واتھموھا بالسرقة، وأضاف المجني علیھما الأولى والثانیة، بأنھما كانا في سبیلھما لتحریر محاضر بوقائع السرقة وتحرر عن الواقعتین ملحقًا للمحاضر الأصلیة، وتولت النیابة العامة التحقیق.