رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أبرز ضبطيات المباحث وقرارات النيابة العامة اليوم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:50 م
النيابة العامة
النيابة العامة
عماد سليمان
طباعة
تنشر «الدستور»، نشرة «دفتر أحوال» الخاصة بعدد من قرارات النيابة العامة وضبطيات رجال المباحث خلال اليوم.

ومن أبرز تلك القرارات:

إحالة عاطلين سرقا الشقق السكنية بالتجمع

انتهت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، من إعداد أمر الإحالة الخاص بعاطلين متهمين بسرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع، ومن ثم أمرت بإحالتهما للمحاكمة أمام الجنح، فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وتضمن أمر الإحالة، عددا من أدلة الثبوت التي قادت المتهمين للمحاكمة والتي جاء أولها، أن المتهمين: هم عبدالرحمن.م، فادى.س عاطلين، وأقرا بارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بمناطق القاهرة الجديدة، وتمكنا من سرقة مبالغ مالية تقدر بـ٦٠ ألف جنيه و٧٠٠ دولار و٧ شاشات ال جى ومصوغات ذهبية تقدر ٣٣ ألف جنيه.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية وتفاجأ بكسر باب شقتهم، وبالمعاينة تبين صحة البلاغات وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب كسر الباب، نظرا لمرورهم بضائقة مالية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

إحباط مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مصر القديمة

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على ٣ أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء اثناء إعدادهم لمشاجرة دامية.

البداية، أثناء تواجد القوة الأمنية المعينة لخدمة تأمين مزار مجمع الأديان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، اشتبهت فى إحدى السيارات يستقلها 4 أشخاص.

بفحص مستقليها تبين أن من بينهم ثلاثة أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا "مخدرات، ضرب"، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 4 قطع سلاح أبيض "سيف، ساطور، 2 كذلك".

بمواجهتهم أقر أحدهم باصطحابه باقى المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المضبوطة بقصد الإعداد للتشاجر مع صاحب مغلق أخشاب كائن بالمنطقة محل سكنه على أثر خلافات سابقة بينهما وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء أيدوا أقواله وأقروا بالأحكام الصادرة ضدهم.

تم إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، العرض على النيابة للتحقيق.

تجديد حبس المتهم بإلقاء جثة زوجته بعد وفاتها أثناء إجهاض جنينها

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، لإجبار زوجته على إجهاض جنينها ما نتج عنه وفاتها والقى جثتها فى الشارع.

وكشفت مباحث القاهرة، لغز العثور على جثة سيدة حامل في منطقة النزهة، حيث توصلت التحريات والتحقيقات إلى هوية المجني عليها وأن المتوفية حاولت إجهاض جنينها، للتخلص منه ولكنها فارقت الحياة.

تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من معاينة جثة السيدة، أنها حامل ولا يوجد معها أى أوراق تكشف هويتها، فتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بعرض المجنى عليها على الطب الشرعي، لتشريحها وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث للتوصل إلى هوية السيدة المتوفية.

تم تشكيل فريق بحث، وتم التوصل إلى هوية السيدة حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المجني عليها، لديها أطفال وأخبرت زوجها بأنها حامل، ولكن زوجها طلب منها إجهاض الجنين لعدم رغبته في إنجاب أطفال آخرين.

واضطرت المجني عليها لإجراء عملية إجهاض للتخلص من جنينها تحت ضغط زوجها وإلحاحه على إجهاض الجنين، ولكن المجني عليها لم تتحمل وتوفيت أثناء عملية إجهاض الجنين، وقرر المتهم التخلص من جثة زوجته بإلقائها فى الشارع خوفا من المسائلة القانونية.

القبض على أخطر نشالة بمنطقة الموسكي
ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندي مدير الأمن القبض على أخطر نشالة بمنطقة الموسكى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي من أحد أصحاب محلات بیع الھواتف المحمولة.

بشارع عبد العزیز مفادھا قیام إحدى السیدات بعرض عدد 2 ھاتف محمول للبیع بثمن بخس لا یتناسب وقیمتھما الحقیقیة وانتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطھا وتبین أنھا تدعى م ا، 47 سنة، بدون عمل والسابق اتھامھا في 11 قضیة آخرھم 10176 لسنة 2018م الموسكي "نشل" والمطلوب التنفیذ علیھا في 3 حكم حبس جزئي" سرقة " بإجمالي حبس سنتان و3 شھور وبحوزتھا حافظة نقود حریمي بداخلھا مبلغ مالي 400 جنیه، فیزا كارد، متعلقات شخصیة، ھاتف محمول أنفینكس، ھاتف محمول تكنو مجھولين المصدر.

بمناقشتھا عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتھا بأسلوب "النشل والاحتكاك"، وتم بإرشادھا بمسكنھا ضبط مبلغ مالي 2400 جنیه من متحصلات المبالغ المالیة المستولى علیھا من المجني علیھما الرابعة والخامسة وأقرت بإنفاقھا باقي المبالغ المالیة على متطلباتھا الشخصیة.

باستدعاء المجني علیھم تعرفوا على المضبوطات واتھموھا بالسرقة، وأضاف المجني علیھما الأولى والثانیة، بأنھما كانا في سبیلھما لتحریر محاضر بوقائع السرقة وتحرر عن الواقعتین ملحقًا للمحاضر الأصلیة، وتولت النیابة العامة التحقیق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

مصرع 4 في تصادم طائرتين بأستراليا

منذ يوم

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تفاصيل ليلة مشتعلة بطرابلس.. كيف عاشت ميليشيات الوفاق وأردوغان فى رعب

منذ حوالي 22 ساعة

الطيار الموقوف يتقدم بالتماس لوزير الطيران ومجلس النواب

الصور

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

image description

نجوم صندوق الدنيا يشعلون العرض الخاص بعرائس الماريونت

image description

الإله «باستيت» على ضفاف ترعة المريوطية (فيديو)

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

الأكثر قراءة

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

مقطع يُعرض لأول مرة.. لحظة انفجار ميناء طرابلس (فيديو)

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

مقدم الطعن على منع حمو بيكا وشاكوش: عبدالحليم حافظ اعترض على هاني شاكر

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

دراسة: خمول المراهقين يزيد تعرضهم للاكتئاب

حمية البحر المتوسط مفيدة لكبار السن

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

منوعات

فيديو.. ياباني يكشف الخطأ المرعب من فوق «السفينة الموبوءة»

كيف تجعل علاقتك العاطفية مع شريكك في مكان العمل ناجحة؟

«كورونا» يلغي حفلة لفرقة يابانية بالصين

انخفاض حاد في أعداد الطيور بالهند

مقالات الرأي
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
منى رجب
المرأة فى البرلمان المقبل
المزيد

الثقافة

«ثقافة الحوار والاختلاف فى الفكر» محاضرة بقصر الأقصر

بعد تجديده.. افتتاح قصر «ثقافة توشكى» في أسوان غداً

إيمان الشقيري تكتب: أفرجوا عن معرض «أمشق 48» للفنان مصطفى الحسيني

بعد توقف 3 سنوات.. عبدالدايم وعطية يفتتحان قصر ثقافة توشكى