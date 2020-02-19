وزيرا الزراعة والشباب في البرلمان لمناقشة دعم مصر تجاه أفريقيا

تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، 3 اجتماعات الأسبوع المقبل.تستضيف اللجنة في اجتماعها يوم الأحد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، للاستماع إلى خطة واستراتيجية الوزارة فيما يخص ملف توجه مصر تجاه القارة الأفريقية، ودعم مصر للتوجه الأفريقي ودور الوزارة في هذا الصدد، والمشروعات التي قامت بها الوزارة في بعض الدول الأفريقية.وتستضيف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية في اجتماع يوم الثلاثاء، وتستمع اللجنة إلى الوزير فيما يخص دعم التوجه المصري للقارة الأفريقية واستخدام المجال الرياضي كأحد القوى الناعمة في العمل على تدعيم العلاقات، وزيادة التعاون في المجال الشبابي والرياضي.وفي المقابل تستضيف اللجنة في اجتماعها يوم الاثنين قيادات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام لتناول ملف العلاقات المصرية الأفريقية.