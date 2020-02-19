الصحة العالمية: المسح الحراري غير كاف لاكتشاف «كورونا»

قالت الدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، إن الاعتماد على درجات الحرارة لاكتشاف حالات الاشتباه بفيروس "كورونا" بالحجر الصحي غير كاف.وأوضحت، في مؤتمر صحفي، أن البعض قد يستخدمون أدوية مخفضة للحرارة فتؤثر على نتيجة الكشف، لذا فإن منظمة الصحة العالمية أوصت بتطبيق لوائح لمنع تسرب أي حالات مصابة، مؤكدة على ضرورة اكتمال المسح بزيادة الوعي بين المسافرين واستبيان عن بياناتهم ومتابعة حالتهم الصحية، لافتة إلى أن دور المنظمة إرشادى وتقني، في حين أن التطبيق يكون دونها.ويعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرًا صحفيًا، حول أحدث تطورات فيروس كورونا الجديد (COVID -19)، لعرض أحدث تطورات الفيروس.يتناول المؤتمر أحدث تطورات فيروس كورونا الجديد (COVID -19)، وتحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لحالة التفشّي، وكيف تساعد منظمة الصحة العالمية البلدان على التأهب والاستجابة.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، القائم بأعمال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات من وحدة التأهب لمخاطر العدوى.