الشباب والرياضة بالمنيا تنظم فعاليات «يوم فى قرية مصرية»

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا عن إطلاق فعاليات البرنامج القومي لتنشيط القرى الأكثر احتياجا، تحت شعار "يوم في قرية مصرية" وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.وأوضح مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن إدارة الطلائع نظمت ندوات تثقيفية وتوعوية حول أخطار الأمراض المعدية " فيروس كورونا"، وندوة للتنمية البشرية، وورش عمل فنية.وأكد اهتمام القيادة السياسية بقرى الصعيد، ضمن خطة الدولة لسد الفجوات التنموية داخل القرى الأكثر احتياجا، ويتم تنظيم تلك الفعاليات في 9 قرى أخرى بمراكز المحافظة، بهدف نشر الوعي بضرورة الاهتمام بالتنمية للعمل علي إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية.