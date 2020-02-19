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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين تبحث مع اتحاد الغرف الاستعداد لـ«أهلا رمضان» الأسبوع المقبل

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:28 م
أحمد كمال
أحمد كمال
نرمين محمود الدهان
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قال أحمد كمال المتحدث الرسمي عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تجرى حاليا جميع الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان، لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة.

وأوضح في تصريحات خاصة للدستور، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل مع أعضاء الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والموردين، والمنتجين، والسلاسل التجارية لبحث تنظيم معرض «أهلا رمضان».

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، عقد عدد من اللقاءات مع قيادات القطاعات المختلفة بالوزارة، خلال الفترة الماضية؛ لبحث توافر جميع السلع الأساسية والتأكيد على ضرورة توفير كميات تفوق احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع لمدة آمنة بالبلاد.

كما عقدت الوزارة ممثلة فى هيئة السلع التموينية، أبرمت خلال الفترة الماضية، مجموعة من التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

وكشف المصيلحيفي تصريحات صحفية اليوم، أن هناك خريطة سنوية للوزارة لإقامة المعارض المتخصصة لتقديم المستلزمات بأسعار مخفضة في المناسبات، منها على سبيل المثال " أهلا رمضان"، "أهلا مدارس".

ولفت إلى أن الأسبوع القادم سيشهد أول اجتماع للاستعداد لشهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع المشاركين في الإنتاج على مستوى الجمهورية للاتفاق معهم على نسب التخفيض المستهدفة والمناطق الجغرافية التي سيتم تغطيتها، موضحا أن الوزارة تقوم بجزء داعم في المناطق التي لا يتم تغطيتها من خلال السلاسل مثل الوادي الجديد وشمال سيناء وبعض مناطق جنوب سيناء.

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