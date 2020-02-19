على حزين: رؤية مصر 2030 ترفع مستوى الأمن الغذائى بالأماكن المهمشة

قال الدكتور علي حزين، رئيس مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالأماكن المهمشة والفقيرة والحدودية، لافتًا إلى أن رؤية مصر 2030 تضمنت أهدافًا بعينها لرفع مستوى الأمن الغذائي لهذه المناطق.وأضاف حزين خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نعمل في عدد كبير من المحافظات، وندير حاليًا 6 مشروعات تنموية بمختلف أهدافها وتنشيطها، طبقًا لمكان كل منطقة واحتياجاتها.وأشار رئيس مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة إلى أن الهدف من إنشاء هذا الجهاز هو إحداث تنمية شاملة وحقيقية ومتكاملة في هذه المناطق الفقيرة والأكثر احتياجًا والمهمشة.وتابع رئيس مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة: "ندير المشروع لتمكين سبل الحياة للتجمعات البدوية الموجودة في منطقة السلوم وبراني، وكذلك مشروع لتمكين سبل الحياة البدوية في سلسلة جبال البحر الأحمر".