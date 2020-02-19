«كسارة الجمجمة» فى البرلمان.. طلب مناقشة عامة لسؤال الحكومة

تقدَّم النائب إسماعيل نصرالدين بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التصدي لبعض الألعاب التي أصبحت تشكل خطرًا على حياة الأطفال وخصوصًا القاتلة منها.وقال نصرالدين في بيان، اليوم الأربعاء، إنَّ الفترة الأخيرة شهدت انتشار عدد من الألعاب التي تمثل خطورة على حياة الأطفال والشباب آخرها «كسارة الجمجمة»، ومن قبلها «الحوت الأزرق»، التي تؤدي إلى نشر العنف والسلوكيات المرفوضة داخل المجتمع المصري.وأضاف: «لا بد من زيادة الوعي لدى المواطنين والشباب والطلاب حول خطورة مثل هذه الألعاب على أن يتم تخصيص ولو حصة أسبوعية بالمراحل التعليمية المختلفة للحديث حول خطورة انتشار هذه الألعاب».وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة شددت على المدارس بضرورة منع الطلاب من ممارسة لعبة «كسارة الجمجمة» أو أي ألعاب أخرى من شأنها إلحاق الضرر النفسي أو الجسدي بالطلاب، لافتة إلى أنه مع تحذير الطلاب من ممارسة هذه الألعاب تم تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية فى المدارس كلا حسب هوايته المفضلة.وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أكد أنه تابع بعض المواد المُصوَّرة والمُتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لما يسمى بـ«كسّارة الجمجمة».