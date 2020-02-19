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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق القافلة 16 لمبادرة «نور حياة» بالمنوفية.. غدًا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:24 م
القافلة
القافلة
ولاء القاضى
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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي ينفذها صندوق "تحيا مصر"، بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعيات خيرية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم انطلاق أعمال القافلة السادسة عشر يومى الخميس والجمعة الموافقين 20، 21 من شهر فبراير الجاري بمركز شباب مدينة الباجور، ومن المقرر فحص 1200 مواطن من مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وأوضح سيد الشوربجي، مدير جمعية خيرية بالمنوفية، أن القافلة السادسة عشر تستهدف الكشف على الفئات الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشفة إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار وقياس الضغط والسكر مجانًا، فضلًا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلًا جراحيًا إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفًا أنه يتم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية "نور حياة" واستهداف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا دعمه الكامل لصندوق تحيا مصر وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.

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