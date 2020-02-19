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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: مصادرة الأراضى فى جنوب إفريقيا ستكون «كارثية»

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:21 م
بومبيو
بومبيو
وكالات
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ذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الخطط الرامية إلى إعادة توزيع الأراضي الخاصة في جنوب إفريقيا دون تعويض ستكون "أمرًا كارثيًا"، فيما يختتم زيارته الأولى إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقال بومبيو، في خطابه السياسي بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، إن: "جنوب إفريقيا تناقش تعديلًا يسمح بمصادرة الملكية الخاصة دون تعويض، هذا الأمر سيكون كارثيًا لذلك الاقتصاد ولشعب جنوب إفريقيا".

وتعد الأرض قضية حساسة للغاية في جنوب إفريقيا.

وتعهد المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم بمصادرة الأراضي دون تعويض، لمعالجة عدم المساواة التاريخية، لكنه أكد أن ذلك سيتم بأسلوب قانوني.

وما زال السكان البيض في جنوب إفريقيا، الذين يمثلون أقل من 10% من السكان، يملكون معظم أراضي البلاد بعد أكثر من عقدين من نهاية نظام الفصل العنصري، الذي جعل من الصعب للغاية للسكان السود، الذين يمثلون الأغلبية، تملك الأراضي.

وأظهر تدقيق حكومي لعام 2017 أن البيض ما زالوا يملكون 72% من المزارع التجارية الخاصة.

وأثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غضبًا في جنوب إفريقيا في عام 2018، عندما خاض في جدال عنصري حول إصلاح الأراضي، حيث أصدر تعليمات لبومبيو في ذلك الوقت بأن يتطرق إلى مسألة مصادرة الأراضي من البيض، وما وصفه بشكل خاطئ "عمليات قتل واسعة النطاق" للمزارعين.

وأعلن المؤتمر الوطني الإفريقي، في أغسطس 2018، أنه يخطط لأن يغير الدستور للسماح بمصادرة الأراضي الخاصة دون تعويض، ومازالت العملية البرلمانية جارية.

وزار بومبيو السنغال وأنجولا وإثيوبيا خلال إقامته التي استمرت خمسة أيام في إفريقيا.

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