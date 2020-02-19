أبوظبى للإعلام تطلق «عالم ماجد» للأطفال

أطلقت أبوظبي للإعلام "عالم ماجد" الشامل الذي يقدم محتوى ترفيهيًا متكاملًا يحاكى اهتمامات الطفل العربي ويسهم في إثراء معرفته وثقافته.وينطلق "عالم ماجد" اليوم بشخصيات بطولية جديدة يستلهم منها الطفل العربي الثقة بالنفس والقوة، كشخصيات مثل "زكية" و"النقيب خلفان" وغيرها ممن يعودون ببعد آخر من الأعمال البطولية.ويؤسس "عالم ماجد" لمرحلة جديدة ضمن جهود أبوظبي للإعلام، الرامية لريادة المشهد الترفيهي للطفل العربي، كما سيتم إطلاق موقع إلكتروني جديد ومحدّث، ليصبح مكتبة رقمية للطفل العربي، يتصفح خلالها ويشاهد شخصياته الكرتونية المحببة، إذ يضم "عالم ماجد" مجلة ماجد الشهرية التي تشهد تغييرات كبيرة لتكون في أول يوم أربعاء من كل شهر بعدد صفحات أكبر، منها صفحات "نادرة" من أرشيف المجلة من أعداد سابقة، كما ستتضمن بحلتها الجديدة عددًا من صفحات القصص المصورة.يجمع عالم ماجد عددًا من المبادرات والتحديثات على المنصات الإعلامية تحت مظلته، حيث ستتحول مجلة "ماجد" الأسبوعية، إلى مطبوعة شهرية بعدد صفحات أكبر، وموضوعات أكثر تشويقًا، إلى جانب منصات رقمية جديدة ومحدثة يستطيع الطفل العربي من خلالها متابعة كل برامجه المفضلة، والعودة لتصفح الأعداد القديمة من مجلة ماجد.وتشهد "قناة ماجد" إضافة عدد من المسلسلات الكرتونية الجديدة، ومنها "مسلسل زكية" وهو أول بطلة خارقة في "عالم ماجد" ومسلسل "فطين"- الموسم الثاني، واللذين سيعرضان في الربعين الثالث والرابع من عام 2020، ومسلسل "حضانة كوكي".كما ستعرض قناة ماجد مجموعة من البرامج الجديدة، ومن أبرزها برنامج "قدّها؟" والذي من المقرّر أن يتم عرضه في الربع الثالث من 2020، وهو برنامج ترفيهي، تُسند فيه وظيفة مختلفة إلى أحد الأطفال في كل حلقة، وبرنامج "ابحث عن فضولي" وهو برنامج مسابقات ترفيهي مصور في الإمارات.وأشارت أبوظبي للإعلام إلى أن إطلاق "عالم ماجد" الجديد جاء استنادًا إلى دراسة بحثية شاملة، واستبيان آراء الأطفال داخل العالم العربي وخارجه من الفئة العمرية 5 إلى11 عامًا، أجرته "ماجد".