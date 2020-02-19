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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهم بمحاولة قتل زوجته بـ«15 مايو» يسلم نفسه

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:20 م
المتهم
المتهم
هدير مصطفي
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سلم المتهم بالشروع فى قتل زوجته بمنطقة 15 مايو بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، نفسه للأجهزة الأمنية، عقب تضييق الخناق عليه.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا من قسم شرطة 15 مايو، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على زوجته أثناء تواجدهما بالشقة سكنهما محدثُا إصابتها بجرح قطعى بالرقبة، وتم نقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين قيام عامل بالتعدى على زوجته بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتها المشار إليها، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم وتضييق الخناق عليه حضر لديوان القسم من تلقاء نفسه.

باستجوابه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات بينهما، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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