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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس أمين مخزن قدم شهادات دراسية مزورة بالإسكندرية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:20 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفي فتحي
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قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بمحافظة الإسكندرية، حبس أمين مخزن لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتقديم شهادات دراسية مزورة للتصديق عليها من الجهات الحكومية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

وتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من إحدى الجهات الحكومية، بتقدم أحد الأشخاص للتصديق على 5 شهادات تبين أنها مزورة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان وجود المتهم، وتم إلقاء القبض عليه بإحدى شركات النقل والسياحة، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي، وبحوزته 5 شهادات دراسية باسم إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية، ونجلة عمة مقيمة حاليًا بإحدى الدول العربية، والشهادات عبارة عن "شهادة بكالوريوس إدارة أعمال، وشهادة كلية العلوم التطبيقية، وشهادة ماجستير فى إدارة الأعمال، وكشف درجات خريج والمنسوب صدورها لإحدى الجامعات، وكذلك شهادة امتحانات الثانوية العامة والمنسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم بإحدى الدول العربية" للتصديق عليها وتبين أنها جميعها "مزورة".

باستجواب المتهم اعترف بأنه على علم بكون تلك الشهادات مزورة، وقرر أنها خاصة بنجلة عمه، وأنه قام باصطناعها باستخدام البرامج عالية التقنية وطابعات الألوان من خلال تردده على مقاهى الإنترنت، وذلك للتصديق عليها، وتقديمها إلى الجهات المعنية حتى تتمكن المذكورة من استكمال دراستها والحصول على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.

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