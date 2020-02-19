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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم أسيوط ينظم ندوات لرفع الوعى الصحى لطلاب المدارس

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:20 م
تعليم أسيوط
تعليم أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، دور التثقيف والتعليم الصحي للطلاب، بدءًا من المراحل الأساسية في المدرسة في بناء المعرفة والمهارات والتوجهات والسلوكيات الصحية الإيجابية وتشجيع الطلاب على تحسين وتعزيز صحتهم، وتجنب العادات والسلوكيات غير الصحية لوقايتهم من الأمراض وكل ما قد يضر بصحتهم.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة تثقيفية بعنوان "محو الأمية الصحية بالمدارس" بمدرسة الجامعة الموحدة.

وذلك ضمن سلسلة ندوات تنظمها المديرية بالتنسيق ومديرية الصحة بأسيوط بهدف رفع الوعي الصحي لدى الطلاب لمواجهة الأمراض المستجدة المعدية، بحضور علاء خضراوي مدير إدارة أمن المديرية ولفيف من القيادات التعليمية وطلاب المدرسة.

وحاضر في الندوة الدكتورة كريمة محمد صبحي دكتور الصحة العامة وطب المجتمع بمستشفى أسيوط الجامعي، والدكتورة هويدا خلف عبدالعال زميل باطنة وجراحة بمستشفى جامعة أسيوط.

وأضاف وكيل الوزارة أن دور المدرسة في التثقيف الصحي للطلاب ولأسرهم كبير، وذلك من خلال إقامة الندوات وتنظيم المؤتمرات والحملات الإعلامية لتعزيز الوعي والتثقيف الصحي للطلاب والمواطنين، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية السليمة للطلاب تعد من أهم العوامل الداعمة لأدائه العلمي وعطائه المستقبلي لمجتمعه ووطنه فيما بعد.

وشرحت الدكتورة كريمة محمد صبحي، محتويات الجهاز التنفسي بالتوعية عن أمراض الالتهاب السحائي والسعار والتسمم الغذائية والفرق بين الأنفلونزا ونزلة البرد، كما تضمنت النوة شرح لعدوى الجهاز التنفسي وطرق الوقاية منها.

وتحدثت الدكتورة هويدا خلف عبدالعال، زميل باطنة وجراحة بمستشفى جامعة أسيوط، عن التغذية السليمة وأهمية تناول الطعام الصحي واتباع نمط صحي سليم للحفاظ على أجهزة جسم الإنسان.
تعليم أسيوط
تعليم أسيوط
تعليم أسيوط
تعليم أسيوط
تعليم أسيوط
تعليم أسيوط

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