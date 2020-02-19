الصحة العالمية: 73 ألف إصابة بـ«كورونا» فى العالم.. 99% منها بالصين

قال الدكتور أحمد المنظيري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بلغ 73 ألف حالة على مستوى العالم، في حين وصلت الوفيات لـ1873 حالة.وأوضح المنظيري، في مؤتمر صحفي للمنظمة في القاهرة، أن 99%؜ من الإصابات بفيروس "كورونا" موجودة في الصين، وهي المصدر المرجح لحالات الإصابة الوافدة لإقليم شرق المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار رحلات السفر المتعددة والروابط التجارية بين الصين وبلدان الإقليم، ويحدث انتقال العدوى في مرحلة مبكرة من الفاشية عندما يسافر المصابون بهذه العدوى من البلدان الموبوءة.وأكد أن الصحة العالمية مدت الدول بكواشف "الكيتس" لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا"، في إطار متابعة إجراءات الوقاية والتأهب، والتدابير الصحية اللازمة إجراؤها للحفاظ علي هذه الدول.ويعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا حول أحدث تطورات فيروس كورونا الجديد "COVID-19"، لعرض أحدث تطورات الفيروس.ويتناول المؤتمر أحدث تطورات فيروس كورونا الجديد "COVID-19"، وتحديثًا عن الوضعين العالمي والإقليمي لحالة التفشّي، وكيف تساعد منظمة الصحة العالمية البلدان على التأهب والاستجابة.ويشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، القائم بأعمال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات من وحدة التأهب لمخاطر العدوى.