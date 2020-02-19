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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يتعهد بدعم لوس أنجلوس لاستضافة أوليمبياد 2028

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:16 م
ترامب
ترامب
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تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم كامل من الحكومة الفيدرالية إلى (لوس أنجلوس) لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية لعام 2028.

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء أنه أثناء حضور ترامب أحد الاجتماعات الإعلامية في (بيفرلي هيلز) مع اللجنة الأوليمبية والباراليمبية الأمريكية المكلفة بتنظيم ألعاب 2028، وقع الرئيس الأمريكي على وثيقة تقدم الدعم الفيدرالي للمدينة، وانضم إليه العديد من المسئولين الفيدراليين، من بينهم القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف.

من جانبه، قال وولف:"إنه يجري التخطيط والإعداد بالفعل لإتمام هذا الحدث بدقة لا تشوبها شائبة، ولكي ينجح هذا الحدث، علينا ضمان تأمين الألعاب الأوليمبية".. متعهدا بأن وزارة الأمن الداخلي ستوفر الموارد اللازمة للمساعدة في تأمين الحدث.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن طوكيو ستستضيف دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية لعام 2020.. وقال ترامب "إنه تلقى دعوة لحضور الدورة الأوليمبية لهذا العام من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لكنه لم يتخذ قراره بشأن قبولها من عدمه".

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تستضيف (باريس) بعد ذلك دورة ألعاب 2024 تليها لوس أنجلوس بعد أربع سنوات.

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