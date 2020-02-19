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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يكشف تكليفات الرئيس للحفاظ على أملاك الدولة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:14 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق كل محافظة والتعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الرئيس مهتم بملف تقنين واسترداد الأراضي "حق الشعب"، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تكثيف العمل وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين ووضع ضوابط حاسمة للإزالات وتطبيقها على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون.

وأضاف أن الاجتماع تضمن استعراض معدلات الأداء في تقنين واسترداد أراضي الدولة قيمة المتحصلات التي يتم إيداعها بحساب "حق الشعب" المخصص لصالح استرداد قيمة التقنين بالإضافة إلى عرض نتائج موجات الإزالة المتتالية التي تمت حتى الآن.

وأكد أن اجتماع اللجنة العليا تضمن استعراض مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف لواضعي اليد على أراضي الدولة والتأكيد على ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط والمتابعة اليومية الدقيقة ومنح أولوية لهذا الملف بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين.
محافظ أسيوط يكشف تكليفات الرئيس للحفاظ على أملاك الدولة
محافظ أسيوط يكشف تكليفات الرئيس للحفاظ على أملاك الدولة

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