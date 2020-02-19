الصحة العالمية: حامل «كورونا» فى مصر سيبقى بالحجر الصحى 14 يومًا

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الحالة التي أعلنت مصر اكتشاف حملها فيروس "كورونا"، وموجودة بالحجر الصحي في مطروح، ثبتت سلبية فحوصاتها، إلا أنها ستظل داخل الحجر الصحي والعزل لحين انتهاء فترة الحضانة المقرر لها 14 يومًا.من ناحيته، أكد الدكتور أمجد الخولي، القائم بأعمال رئيس وحدة التأهب بمخاطر العدوى، في مؤتمر صحفي، على مدة فترة الحضانة لفيروس "كورونا المستجد"، والتي تبدأ من يومين إلى 14 يومًا فقط، وليس 17 يومًا، مطالبًا بضرورة تحري الدقة المتعلقة بالفيروس، كونه أمرًا متعلقًا بحياة المواطنين وترويعهم.وتعقد منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مؤتمرًا صحفيًا حول أحدث تطورات فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، للمرة الثانية، فور بداية انتشار المرض.ويتناول المؤتمر أحدث تطورات فيروس كورونا الجديد "COVID-19" وتحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لحالة التفشّي، وكيف تساعد منظمة الصحة العالمية البلدان على التأهب والاستجابة.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، القائم بأعمال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات من وحدة التأهب لمخاطر العدوى.