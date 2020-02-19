خرجوا من رحم الإخوان.. 5 مصريين على قوائم الإرهاب الدولي
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:12 م
محمد الشريفطباعة
تابع مرصد الإرهاب وحقوق الإنسان بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، القائمة المحدّثة التى أصدرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أصدرتها لجنة الجزاءات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وهى القائمة التي تضمنت 16 اسما بينهم 5 مصريين و69 كيانا، عملا بالفقرة 68 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لسنة 2017.
تصدر القائمة أسماء 5 مصريين خرجوا من رحم جماعة الإخوان الإرهابية وكان على رأسهم الإرهابي هاني السباعي الهارب في بريطانيا، والذى ترفض بريطانيا تسليمه لمصر لمحاكمته.
يلعب الإرهابي هاني السباعي، دور المتحدث الرسمي لتنظيم "القاعدة" في أوروبا بعد ما حصل على حق اللجوء في بريطانيا وأسس "مركز المقريزي للدراسات التاريخية"، الذي يعتبر منصة لاستقطاب الشباب العربي والأوروبي للتنظيمات المتطرفة.
كما استخدمه كغطاء لدعم التنظيمات والخلايا الإرهابية في أوروبا ماديا ولوجستيا، وذلك عبر عمليات التحويلات البنكية التي ترسل إليه من مختلف الكيانات والجمعيات المدعومة من قطر وتركيا.
وكان السباعي، شارك عام 1979، بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية في حملات تجنيد الشباب وتسفيرهم، لأفغانستان لمواجهة الاتحاد السوفيتي، وزاد نشاطه مع تنظيم الجهاد، ثم تمكن من الهروب إلى لندن، بعد صدور حكم غيابي ضده بالإعدام في قضية "العائدون من ألبانيا" عام 1998.
وفي السنوات الأخيرة، لعب السباعي دورا في التحريض على العنف المسلح ضد مؤسسات الدولة المصرية بعد سقوط حكم الإخوان، ودعا لتشكيل خلايا نائمة لمهاجمة قوات الجيش والشرطة.
الإرهابي علي بكرى
الإرهابي على السيد محمد مصطفى بكري هو عضو في مجلس شورى تنظيم القاعدة، وعضو سابق في تنظيم الجهاد المصري، وعمل خبيرا في المتفجرات والأسلحة الكيميائية ومدربا ومدرِّسا في معسكرات تنظيم القاعدة في أفغانستان.
الإرهابي عبد الله الألفي
الإرهابي عبد الله أحمد عبد الله الألفي ويكنى بـ"أبو محمد المصري"، ويعتبر الرجل الثاني حاليا في تنظيم القاعدة، وصهر أسامة بن لادن، ومن المؤسسين الأوائل لتنظيم "القاعدة"، وعمل كخبير لصناعة المتفجرات، وشغل لفترة طويل مسؤولية "اللجنة الأمنية" لتنظيم بن لادن، وكان من المقربين من الملا عمر حاكم طالبان أثناء إقامته في قندهار، كما كان مسؤولا لفترة طويلة عن معسكر الفاروق، المعني بتدريب العناصر الجهادية الجديدة، كما كان عضوا بالمجلس الاستشاري لتنظيم "القاعدة".
الإرهابي ثروت شحاته
الارهابى ثروت صالح شحاته مدرج سابقا عام 2004، وقضى 3 سنوات بالسجن في قضية الجهاد الكبرى، وصدر عليه حكمان غيابيان بالإعدام من محاكم عسكرية.
كان الحكم الأول في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري الأسبق عاطف صدقي عام 1994، والثاني في قضية "العائدون من ألبانيا" عام 1999، ووصل شحاتة إلى ليبيا في أكتوبر2012 قادما من إيران وهو ضالع في قيادة تنظيم "أنصار الشريعة" الذي كان يتخذ من شرق ليبيا مقرا لإدارة عملياته، كما أنه متورط في تصفية سبعة من المصريين العاملين في ليبيا.
دخل مصر باسم مستعار في عهد الإخوان عام 2013، وتنقل في عدة أماكن قبل أن يستقر في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ليتم إلقاء القبض عليه من قبل أجهزة الأمن المصري.
الإرهابي مصطفى كمال
الإرهابى مصطفى كمال مصطفى إبراهيم ويكنى بـ" أبو حمزة المصري"، عمل إمام سابق لمسجد فينسبيري في لندن وأسس جماعة تسمى "أنصار الشريعة"، في بريطانيا، ودعى إلى تأسيس "دولة الخلافة الإسلامية"، ووصف بريطانيا أيضا في خطبته المسجلة مرئيا في عامي 1997 و1998 بالدولة الكافرة.
في 2004، حتى اعتبرته الولايات المتحدة أنه يساعد ويسهل الأعمال الإرهابية في العالم، وسعت للحصول على "أبو حمزة المصري".
وبعد معركة قانونية مع بريطانيا استمرت ثمانية أعوام، تسلمته واشنطن في عام 2012، ليتم محاكمته بتهمة الإرهاب، وتقديم الدعم المادي لشبكة أسامة بن لادن الإرهابية، والتخطيط لإنشاء مركز كمبيوتر لطالبان، وإرسال مجندين للتدرب على العمليات الإرهابية في أفغانستان.
في عام 2014، تم تحويله إلى المحاكمة في نيويورك، وقضت محكمة أمريكية عليه بعد ثمانية أشهر، بالسجن مدى الحياة.
وهى القائمة التي تضمنت 16 اسما بينهم 5 مصريين و69 كيانا، عملا بالفقرة 68 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لسنة 2017.
تصدر القائمة أسماء 5 مصريين خرجوا من رحم جماعة الإخوان الإرهابية وكان على رأسهم الإرهابي هاني السباعي الهارب في بريطانيا، والذى ترفض بريطانيا تسليمه لمصر لمحاكمته.
يلعب الإرهابي هاني السباعي، دور المتحدث الرسمي لتنظيم "القاعدة" في أوروبا بعد ما حصل على حق اللجوء في بريطانيا وأسس "مركز المقريزي للدراسات التاريخية"، الذي يعتبر منصة لاستقطاب الشباب العربي والأوروبي للتنظيمات المتطرفة.
كما استخدمه كغطاء لدعم التنظيمات والخلايا الإرهابية في أوروبا ماديا ولوجستيا، وذلك عبر عمليات التحويلات البنكية التي ترسل إليه من مختلف الكيانات والجمعيات المدعومة من قطر وتركيا.
وكان السباعي، شارك عام 1979، بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية في حملات تجنيد الشباب وتسفيرهم، لأفغانستان لمواجهة الاتحاد السوفيتي، وزاد نشاطه مع تنظيم الجهاد، ثم تمكن من الهروب إلى لندن، بعد صدور حكم غيابي ضده بالإعدام في قضية "العائدون من ألبانيا" عام 1998.
وفي السنوات الأخيرة، لعب السباعي دورا في التحريض على العنف المسلح ضد مؤسسات الدولة المصرية بعد سقوط حكم الإخوان، ودعا لتشكيل خلايا نائمة لمهاجمة قوات الجيش والشرطة.
الإرهابي علي بكرى
الإرهابي على السيد محمد مصطفى بكري هو عضو في مجلس شورى تنظيم القاعدة، وعضو سابق في تنظيم الجهاد المصري، وعمل خبيرا في المتفجرات والأسلحة الكيميائية ومدربا ومدرِّسا في معسكرات تنظيم القاعدة في أفغانستان.
الإرهابي عبد الله الألفي
الإرهابي عبد الله أحمد عبد الله الألفي ويكنى بـ"أبو محمد المصري"، ويعتبر الرجل الثاني حاليا في تنظيم القاعدة، وصهر أسامة بن لادن، ومن المؤسسين الأوائل لتنظيم "القاعدة"، وعمل كخبير لصناعة المتفجرات، وشغل لفترة طويل مسؤولية "اللجنة الأمنية" لتنظيم بن لادن، وكان من المقربين من الملا عمر حاكم طالبان أثناء إقامته في قندهار، كما كان مسؤولا لفترة طويلة عن معسكر الفاروق، المعني بتدريب العناصر الجهادية الجديدة، كما كان عضوا بالمجلس الاستشاري لتنظيم "القاعدة".
الإرهابي ثروت شحاته
الارهابى ثروت صالح شحاته مدرج سابقا عام 2004، وقضى 3 سنوات بالسجن في قضية الجهاد الكبرى، وصدر عليه حكمان غيابيان بالإعدام من محاكم عسكرية.
كان الحكم الأول في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري الأسبق عاطف صدقي عام 1994، والثاني في قضية "العائدون من ألبانيا" عام 1999، ووصل شحاتة إلى ليبيا في أكتوبر2012 قادما من إيران وهو ضالع في قيادة تنظيم "أنصار الشريعة" الذي كان يتخذ من شرق ليبيا مقرا لإدارة عملياته، كما أنه متورط في تصفية سبعة من المصريين العاملين في ليبيا.
دخل مصر باسم مستعار في عهد الإخوان عام 2013، وتنقل في عدة أماكن قبل أن يستقر في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ليتم إلقاء القبض عليه من قبل أجهزة الأمن المصري.
الإرهابي مصطفى كمال
الإرهابى مصطفى كمال مصطفى إبراهيم ويكنى بـ" أبو حمزة المصري"، عمل إمام سابق لمسجد فينسبيري في لندن وأسس جماعة تسمى "أنصار الشريعة"، في بريطانيا، ودعى إلى تأسيس "دولة الخلافة الإسلامية"، ووصف بريطانيا أيضا في خطبته المسجلة مرئيا في عامي 1997 و1998 بالدولة الكافرة.
في 2004، حتى اعتبرته الولايات المتحدة أنه يساعد ويسهل الأعمال الإرهابية في العالم، وسعت للحصول على "أبو حمزة المصري".
وبعد معركة قانونية مع بريطانيا استمرت ثمانية أعوام، تسلمته واشنطن في عام 2012، ليتم محاكمته بتهمة الإرهاب، وتقديم الدعم المادي لشبكة أسامة بن لادن الإرهابية، والتخطيط لإنشاء مركز كمبيوتر لطالبان، وإرسال مجندين للتدرب على العمليات الإرهابية في أفغانستان.
في عام 2014، تم تحويله إلى المحاكمة في نيويورك، وقضت محكمة أمريكية عليه بعد ثمانية أشهر، بالسجن مدى الحياة.