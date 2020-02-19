مرشحة بانتخابات «المحامين»: النقابة ستكون مثل الهيئات القضائية

قالت هنادي حسن، مرشحة على عضوية النقابة العامة للمحامين، عن محكمة استئناف الإسكندرية، إنها تسعى إلى وضع عدة امتيازات لنقابة المحامين تجعل مثل الهيئات القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل، لافتة إلى أنها تسعى إلى التعاقد مع السكك الحديدية فى تخصيص عدد من المقاعد للمحامين بالدرجة الأولى والثانية أسوة بوكلاء النيابة والقضاة؛ على أن يجد المحامى مقعدا فى القطار بمجرد وصوله إلى المحطة، بالإضافة إلى عمل اشتراكات خاصة بالمحامين فى تخفيض سعر التذكرة فى حالة الاشتراكات السنوية أو الشهرية على حسب إمكانيات كل محام.وأوضحت حسن، لـ"الدستور"، أنها تسعى إلى تخصيص مقرات للإقامة للمحامين والمحاميات المغتربين للعمل والحضور أمام المحاكم على مستوى الجمهورية للإقامة والمبيت، على أن يتم تحصيل أجر رمزى لسداد إيجار المقرات والعمال المشتغلين فيه، لافتًة إلى أن كل ذلك يتم بأسس وضوابط تنظمها النقابة العامة للمحامين.وشددت: "سأعمل جاهدة على أن تكون أولوية التعيين في نقابة المحامين من أبناء المحامين والسيدات المحاميات من «المشتغلين»، وخاصة أيتام المحامين وذلك حتى يعتز أبناء المحامين بآبائهم ويشعرون بالانتماء لهذا الكيان العظيم، وذلك أسوة بما يتم داخل الهيئات القضائية وبعض الوظائف الحكومية وفي بعض القطاعات".وتابعت أن برنامجها الانتخابي يشمل مساعدة شباب المحامين فى إتمام وإنهاء أعمالهم بصورة مشرفة وبدون ضغط مادى أو معنوى فى حركة التنقلات بين المحاكم على مستوى الجمهورية بتخصيص أتوبيسات النقابة المخصصة للرحلات وأيام الانتخابات فى مساعدة الشباب فى إنجاز وإنهاء عملهم، وذلك أسوة برجال القضاء أو على الأقل موظفى وزارة العدل، وذلك مقابل أجر رمزى بسيط يصرف على صيانة الأتوبيسات وأجر السائق وثمن البنزين.كما يشمل البرنامج، تعديل قانون المحاماة بشأن استحقاقات معاش المحامين، بالإضافة إلى تعديل ضوابط القيد ودلائل الاشتغال بشكل ميسر على المحامين.