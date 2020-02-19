«عربية النواب»: ليبيا أصبحت مقبرة لمرتزقة أردوغان

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن "إعلان غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي عن تمكن قوات الجيش الليبي من تدمير سفينة تحمل أسلحة وذخائر تركية في ميناء طرابلس بالعاصمة الليبية، هو دليل قاطع على استمرار النظام الإرهابى التركى ممثلًا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان فى سياساته الإرهابية والتدميرية داخل ليبيا".وأضاف "أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم، أن الجيش الوطنى الليبى والأحرار من الشعب الليبى الشقيق سيجعلون الأرض الليبية مقبرة لكل السفن والغزاة من إرهابيى ومرتزقة "أردوغان" مشيدًا بنجاح الجيش الليبى فى تدمير سفينة "أردوغان"، مطالبًا المجتمع الدولى بأسره الإسراع فى مواجهة سياسات النظام التركى ضد ليبيا ووقف دخول جميع الأسلحة والإرهابيين والمرتزقة التابعين للنظام التركى إلى داخل الأراضى الليبية.وكان اللواء أحمد المسمارى المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى، قد أكد أن الاتحاد الأوروبى تدخل الآن خوفًا من وصول عناصر إرهابية إلى أراضيه، كما أن عمليات تهريب السلاح إلى ليبيا مرصودة من قبل الأوروبيين الذين يعلمون تمامًا طرق نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.وكان وزير الشئون الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، أكد أن دول الاتحاد الأوروبى وافقت على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة فى بروكسل وأن الاتحاد الأوروبى ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا، كما وافقت الدول الأعضاء فى الاتحاد على تقديم 7 طائرات و7 زوارق للمهمة فى حال توفرها.