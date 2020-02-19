رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

السقا يبحث عن فكرة لموسم رمضان 2021

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:08 م
أحمد السقا
أحمد السقا
دعاء عبدالمقصود
طباعة
يبحث الفنان أحمد السقا عن سيناريو درامي جيد لخوض السباق الرمضاني 2021، خاصة بعد تغيبه عن المشاركة في الموسم المقبل لانشغاله بالسينما.

وعلمت "الدستور" أن السقا يبحث عن فكرة مختلفة لتقديمها على الشاشة بعد النجاح الذي حققه مسلسل "ولد الغلابة " العام الماضي.

ويسعى السقا لبدء تحضيرات العمل بشكل مبكر في حال الاستقرار على فكرة العمل، ليكون أول الأعمال التي تدخل حيز التنفيذ مبكرًا لموسم رمضان 2021.

من ناحية أخرى، يستعد السقا لطرح فيلمه "العنكبوت" للمخرج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته كل من ظافر العابدين، يسرا اللوزي، شيماء سيف، زكي فطين عبدالوهاب، ومحمد ممدوح.

ويدخل السقا خلال الفيلم عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذي يعود من الخارج، ويدخل في صراعات معه خلال الأحداث، وتحدث العديد من المفاجآت، خاصة أن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهي عادة "السقا" في أفلامه، فضلًا عن مشاهد الأكشن الخطرة التي يؤديها بنفسه دون الاستعانة بدوبلير.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

مقطع يُعرض لأول مرة.. لحظة انفجار ميناء طرابلس (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

«حولوا السبورة الذكية إلى رقيعة».. قصة فيديوهات الرقص بمدرسة في المنوفية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

السجن 17 عاما للرئيس الكوري الجنوبي الأسبق

منذ حوالي 23 ساعة

إنذاران لـ«شاكر» و«زكى» لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل والغناء

الصور

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

image description

الإله «باستيت» على ضفاف ترعة المريوطية (فيديو)

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مقطع يُعرض لأول مرة.. لحظة انفجار ميناء طرابلس (فيديو)

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

بالأسماء.. إصابة 10 أطفال في تصادم «باص حضانة» بالقليوبية

مصرع 4 في تصادم طائرتين بأستراليا

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

دراسة: خمول المراهقين يزيد تعرضهم للاكتئاب

حمية البحر المتوسط مفيدة لكبار السن

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

منوعات

كيف تجعل علاقتك العاطفية مع شريكك في مكان العمل ناجحة؟

«كورونا» يلغي حفلة لفرقة يابانية بالصين

انخفاض حاد في أعداد الطيور بالهند

رغم انتحار حبيبته السابقة.. هاري ستايلز يقدم عرضًا غنائيًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
منى رجب
المرأة فى البرلمان المقبل
المزيد

الثقافة

بعد تجديده.. افتتاح قصر «ثقافة توشكى» في أسوان غداً

بعد توقف 3 سنوات.. عبد الدايم وعطية يفتتحان قصر ثقافة توشكى

26 قصة قصيرة فى «شوق».. أحدث إصدارات طاهر البهى

العرض الفلسطيني يشعل مسرح قصر ثقافة دهميت