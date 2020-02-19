السقا يبحث عن فكرة لموسم رمضان 2021

يبحث الفنان أحمد السقا عن سيناريو درامي جيد لخوض السباق الرمضاني 2021، خاصة بعد تغيبه عن المشاركة في الموسم المقبل لانشغاله بالسينما.وعلمت "الدستور" أن السقا يبحث عن فكرة مختلفة لتقديمها على الشاشة بعد النجاح الذي حققه مسلسل "ولد الغلابة " العام الماضي.ويسعى السقا لبدء تحضيرات العمل بشكل مبكر في حال الاستقرار على فكرة العمل، ليكون أول الأعمال التي تدخل حيز التنفيذ مبكرًا لموسم رمضان 2021.من ناحية أخرى، يستعد السقا لطرح فيلمه "العنكبوت" للمخرج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته كل من ظافر العابدين، يسرا اللوزي، شيماء سيف، زكي فطين عبدالوهاب، ومحمد ممدوح.ويدخل السقا خلال الفيلم عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذي يعود من الخارج، ويدخل في صراعات معه خلال الأحداث، وتحدث العديد من المفاجآت، خاصة أن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهي عادة "السقا" في أفلامه، فضلًا عن مشاهد الأكشن الخطرة التي يؤديها بنفسه دون الاستعانة بدوبلير.