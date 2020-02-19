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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«طاقة البرلمان» تشيد باستجابة وزير البترول لتوصيات اللجنة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:18 ص
المهندس طلعت السويدى
المهندس طلعت السويدى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التي أكد فيها أن برنامج عمل الوزارة يركز حاليًا على رفع كفاءة الأداء وتعظيم وزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي مع العمل على خفض مصروفات تكلفة الإنتاج، وذلك في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والبرنامج الثاني وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، مؤكدا أن هذه السياسة الجديدة لقطاع البترول توفر الملايين من الجنيهات لصالح الدولة.

ووجه "السويدى"، فى بيان له أصدره اليوم، الشكر لوزير البترول لاستجابته لتوصيات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بشأن هذه السياسة، إضافة إلى إعطاء الوزير أولوية لملف السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة واعتباره حجر الزاوية في استراتيجية الوزارة لتوفير بيئة عمل آمنة حفاظًا على سلامة العاملين والأحوال الإنتاجية.

كما أشاد النائب طلعت السويدى، بتصريحات المهندس محمد المليجي رئيس شركة " جابكو " التى أكد فيها خلال استعراضه نشاط الشركة خلال ترؤس الوزير للجمعية العمومية لـ"جابكو"، أن إجمالي الموازنة المقدرة للشركة 543 مليون دولار للوصول إلى معدل إنتاج مستهدف يبلغ حوالي 77 ألف برميل يوميًا وأن أنشطة ومشروعات الشركة خلال (2020 - 2021) تتركز في الحفر الاستكشافية والتنموية لتحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام، بالإضافة إلى إجراء عمليات صيانة وإصلاح للآبار باستخدام التقنيات الحديثة ووحدات السلك الرقمية التي يتم تطبيقها للمرة الأولى في مصر.

وأشاد "السويدى"، بتأكيد "المليجى" على مشاركة (جابكو) في مشروع المسح السيزمي بين هيئة البترول وشركة (ويسترن جيكو) لتغطية بعض مناطق امتياز (جابكو) للحصول على صورة أفضل للوضع الجيولوجي ولتقليل عامل الخطورة المصاحب لأنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي، إضافة إلى تأكيد رئيس جابكو أنه في إطار الحفاظ على البيئة فإن مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنصات البحرية بمنطقة رأس شقير يعد أحد أهم المشروعات الحالية والتي تهدف إلى التخلص الآمن لمياه الصرف الصناعي بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية.

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