رئيس بيلاروسيا يصل إلى القاهرة فى زيارة رسمية

وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، في زيارة رسمية للبلاد، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث عدد من القضايا المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين.وقال المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، إن الرئيس لوكاشينكو، سيجري مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقاهرة، وسيبحث الرئيسان سير تنفيذ الاتفاقات الحالية، التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس المصري إلى مينسك في الصيف الماضي، وآفاق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين.وأشار المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، إلى أنه من المقرر أن ينظر الرئيسان في قضايا التعاون في مختلف الساحات الدولية، وتدابير ضمان الأمن في المنطقة والعالم، ومن المتوقع في ختام المباحثات، التوقيع على مجموعة من الوثائق الثنائية.ومن المقرر أن يعقد الرئيس لوكاشينكو سلسلة من اللقاءات في القاهرة، وسيزور مع الرئيس السيسي العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن عقد اجتماع للمجلس البيلاروسي المصري للتعاون التجاري.