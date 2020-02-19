إزالة عقار آيل للسقوط في مغاغة بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، أحد العقارات الآيلة للسقوط بشارع حنفي بحي وسط المدينة، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بسرعة التدخل والتعامل مع الممتلكات العامة والخاصة حيال المباني والمنشآت الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرًا على المواطنين.من جانبه، تابع اللواء إيهاب ذهني رئيس المركز، أعمال الإزالة والتي تمت تحت إشراف الوحدة المحلية ومسئول لجنة الإزالات ومركز شرطة مغاغة، لافتًا إلى أن العقار صادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الإزالة، حيث تم إخلاء العقار من قاطنيه وعمل كردون أمني حول العقار ورفع مخلفات الهدم والأنقاض، وذلك في إطار اللوائح والقوانين والكتب الدورية الواردة بخصوص هذا الشأن.وأوضح رئيس المركز، أنه يتم المتابعة المستمرة لتنفيذ الإزالات للعقارات والمنشآت القديمة والآيلة للسقوط والتي صدر لها قرارات إزالة، وذلك حرصًا على الصالح العام من سلامة وأمن المواطنين.