أمينة خليل تتعاقد على «اتجاه عكسي»

تعاقدت الفنانة أمينة خليل على بطولة مسلسل رمضاني جديد بعنوان "اتجاه عكسي".وتدور أحداث العمل في 15 حلقة تكتبها مريم نعوم وتخرجها مريم أبو عوف، ويشارك في البطولة هاني عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقي.ومن المقرر أن يبدأ صناع العمل في تصوير أول مشاهده الأسبوع المقبل داخل أحد اللوكيشنات الخاصة بالمسلسل بمدينة السادس من اكتوبر."اتجاه عكسي" مسلسل من 15 حلقة تقف على إنتاجه إحدى شركات الإنتاج، التي تقدم مسلسل آخر بجانبه من 15 حلقة أيضًا بعنوان "جمجوم وفيديو" والذي كان يحمل اسم "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" قبل تغييره، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز ومصطفى يوسف وإخراج إسلام خيرى وبطولة محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد سلام، على أن يتم عرض العملين بشكل متتالي في الـ30 يوما لشهر رمضان المقبل على شبكة "mbc".