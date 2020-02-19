الإحصاء: 14.1٪ زيادة في استهلاك القطن المصرى

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض إجمالى صادرات القطن لـ 114.3 ألف قنطار مترى خلال الفترة (سبتمبر- نوفمبر 2019) مقابل 186.1 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 38.6٪ نتيجة لانخفاض إنتاج القطن.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا للنشرة الربع سنوية للقطن الربع الأول "سبتمبر - نوفمبر" للموسم الزراعى 2019-2020، إلى أن إجمالى كميـة المستهلك من الأقطان المحلية بلغ 29.3 ألف قنطار مترى خلال الفترة (سبتمبر - نوفمبر 2019) مقابل 25.7 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة زيادة قدرها 14.1٪ وذلك لزيادة الإنتاج.وبلغت كمية الأقطان التى تم حلجها 388.5 ألف قنطار مترى خلال الفترة (سبتمبر - نوفمبر 2019 ) مقابل 537.2 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 32.3٪ نتيجة لإنخفاض المحلوج من القطن.