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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تنفي نقل صناع مدينة الأُثاث لمنطقة أخرى

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:57 ص
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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نفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ما تردد حول غرض إنشاء مدينة دمياط الأثاث، مؤكدة أنه لا صحة لنقل الصناع الموجودين في المحافظة إلى المدينة، مشيرة إلى أن وجود ورش الأثاث داخل المحافظة سيظل كما هو، وعدم غلق أي ورشة داخل المحافظة.

وأضافت محافظ دمياط، أن ورش مدينة الأثاث مقامة بطريقة عصرية ومجهزة بكل الإمكانيات حيث تتوافر فيها الكاميرات، نظام للحريق متكامل، شركة نظافة، شركة أمن" بالإضافة إلى وجودها خارج الكتل السكانية، بالإضافة إلى أن موقع مدينة دمياط يسهل على المشتري القادم من محافظة أخرى، بسبب وجود تجمع من الورش في مكان واحد، بالإضافة لوجود مول لعرض المنتجات التي يصنعها العمال في المدينة.

ولفتت إلى أن مدينة دمياط الجديدة للأثاث، هي مدينة متكاملة، خاصة مع توافر فندق لإقامة الراغبين من زوار المدينة في المكوث أكثر من يوم.

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