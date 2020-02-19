«من حقك تكون بينا» تدعم ذوي الهمم بمدارس سوهاج

تبدأ معاناتهم مع كل عام دراسي جديد، تتمثل في رفض زملاءهم وعدم قبولهم بشكل طبيعي في المجتمع، تلك هي حالة التنمر الجماعي التي يتعرض لها الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لينتهي بهم الحال لرفض الذهاب إلى المدرسة، نتيجة تعرضهم لنوبات من الحالة النفسية السيئة.على مدار فترات ماضية، اطلقت وزارة التضامن، عددا من المبادرات التي تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، آخرها "من حقك تكون ما بينا"، التي دشنها حزب مستقبل وطن في مدارس البلينا بمحافظة سوهاج،"من حقك تكون بينا"، تهدف إلى دعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدارس في المحافظة، الذين يعانون بعض الإعاقات الذهنية، السمعية، فرط الحركة، تشتت الإنتباه، وصعوبات التعلم، الأمر الذي قد يعيقهم عن التحصيل الدراسي.وتستعرض "الدستور" أهم فعاليات "من حقك تكون بينا"، وأهمية هذه المبادرات وأثرها الإيجابي على المجتمع، فضلًا عن رصد المشاركين فيها.تقول سهير أبو السعود، معلمة في مدرسة إبتدائي بمركز البلينا،: نسمع عن أطفال أو طلاب الدمج، ولكن الأغلب لا يفهم معنى المصطلح، نظرًا لعدم الاهتمام به، لذا أطلقت وزارة التضامن مبادرة "من حقك تكون بينا" في عدد من محافظات الجمهورية.وتابعت "أبو السعود" أن المبادرة تم اطلاقها في أكثر من مدرسة في مركز البلينا، وتهدف إلى دمج طلبة وأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم في المدارس، كما تساهم "من حقك تكون بيننا" في تعزيز روح المشاركة بين الطلبة والتعاون بينهم، استنادًا إلى مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة.واختتمت المعلمة، أن مبادرة "من حقك تكون بينا" شهدت أنشطة وفعاليات على مدار اليوم، والذي يشارك فيها جميع طلاب المدارس دون تفرقة، يمارسون نفس الأنشطة والألعاب مع بعضهم البعض، وذلك من أجل تعزيز روح الحب والاخاء.ينص قانون حقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، على إلزام الجهات المعنية بتمكين الشخص ذي الإعاقة من الحصول على التعليم، توفير البيئة المناسبة له، من خلال ضمان وجود مكان فى المؤسسات التعليمية، تمكينه من التعلم بالأنظمة والبرامج والوسائل واللغات الملائمة لإعاقته،توفير العدد الكافي من المختصين المؤهلين لتعليمهم.وأشاد محمد عز الدين، معلم أول، بالمبادرات التي يتم تدشينها في المدارس، وتهتم بالطلاب من أصحاب الاحتياجات الخاصة، تستهدف تدريبهم على أهمية التعامل مع المجتمع، مضيفًا أنهم بحسب دورهم في المدارس التي يُقام فيها فعاليات "من حقك تكون بينا"، تنظيم عملية الدمج مع ضمان تنفيذها على جميع الطلبة.وأضاف أن المبادرة ستستمر لعدة أيام في مدارس سوهاج، وستشهد فعاليات مستمرة على مدار اليوم الدراسي، فضلًا عن أنشطة رياضية تتناسب مع قدرات جميع الطلبة، حتى لا يشعر أحدا بالعجز أمام زملاءه، مؤكدًا على ضرورة تدشين مثل هذه المبادرات؛ لما لها من أهمية وفضل في تعزيز التفاهم والقبول بين الطلبة في المجتمع المصري.وأكد إسلام نور الدين، منسق" من حقك تكون بينا"، أن المبادرة تأتي ضمن عدد من الفعاليات الاجتماعية التي تهتم بخدمة المواطنين ودعمهم في كافة مجالات الحياة والأمور المعيشية، وجاءت لدعم أصحاب الهمم، إيمانًا بدورهم الفعال وكونهم فئة مهمة من المجتمع، وإنهم يحتاجون الدعم.وتابع: "تم تنظيم المبادرة بالتعاون مع إداراتي التربية والتعليم والشئون الصحية، كما تم تنظيم يوم ترفيهي للطلبة لاسيما في فصول الدمج، من أجل توطيد الفكرة في المدارس والتأكيد على روح التعاون بين جميع الطلبة.ومؤخرًا، أطلق برنامج تنمية الاقتصاديات الإبداعية والشاملة التابع للمجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع برنامج فرصة الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى مبادرة "تحديات الابتكار لذوي الإعاقة"، على أن يهدف هذا المشروع إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشروعات الاقتصادية الإبداعية بحلول ديسمبر 2020وتتضمن مذكرة التفاهم الخاصة بالمبادرة سبل التعاون المشترك من أجل تنفيذ أنشطة تستهدف تطوير قدرات ومهارات الأشخاص من ذوي الإعاقة، فضلًا عن رفع كفاءتهم في مجال إدارة المشروعات التي ستؤثر بالإيجاب على المجتمع، عن طريق إقامة ورش العمل والاجتماعات التي تهدف اإلى تذليل العقبات التي تواجه أصحاب القدرات الخاصة، من خلال المساهمة في مزيد من الصناعات الإبداعية.