المشاط تستعرض تجربة مصر في تمكين المرأة بلقاءات إعلامية دولية

أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءات إعلامية دولية وإقليمية، خلال مشاركتها في منتدى المرأة العالمي بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع كل من "CNBC International TV" وتلفزيون دبي ودبي وان، ووكالة أنباء الإمارات ووكالة الأنباء الإسبانية وبوابة العين الإخبارية الإماراتية.وخلال لقاءاتها، أكدت المشاط، أن قضايا تمكين المرأة تأخذ منعطفًا مهمًا فى الوقت الحالى، موضحة أن في مصر هناك الكثير فيما يتعلق بتمكين المرأة، فهناك استراتيجية اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال المجلس القومي للمرأة، وهي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرة إلى أن هدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالمساواة بين الجنسين هو في غاية الأهمية، كما أنه يدعم الأهداف الأخرى.وذكرت، أنها كانت أول وزيرة للسياحة في تاريخ مصر، وأصبحت منذ خمسة أسابيع وزيرة للتعاون الدولي، ولدينا 8 وزيرات في الحكومة الحالية، ويوجد 89 نائبة فى مجلس النواب بما يمثلن نحو 15 %، وهي أعلى نسبة في تاريخ البرلمان في مصر، مشيرة إلى أن المنطقة بأسرها تقوم بعمل رائع فيما يخص تمكين المرأة، فالمملكة العربية السعودية تبلي بلاءً حسنًا، ودولة الإمارات العربية المتحدة تجرى سياسات مهمة وكبيرة.وأشارت، إلى أنه لكى يتم دفع قضايا المرأة إلى الأمام، فإننا بحاجة إلى سياسات حكومية، ومشاركة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لذلك فإن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، يركز على الشراكات ويتم تطبيقه في مثل منتدى المرأة العالمي، ونحن في مصر يتم المشاركة مع منتدى الاقتصاد العالمي في التقليل من معدل الفجوة بين الجنسين.وردا على سؤال حول تأثير تمكين المرأة على الاقتصاد المصري، قالت المشاط، إنه تم إجراء دراسات حول هذا الأمر، حيث من أهداف استراتيجية تمكين المرأة رفع الشمول المالي للنساء من 9% إلى 18% بحلول عام 2030، وتشير التقديرات إلى أنه إذا كان هناك تمكين للمرأة وتكافؤ فى الفرص، فمن المؤكد أن الاقتصاد سيزداد نموا، وهذه كلها إحصاءات مهمة للغاية، وايضا يحدث ذلك عندما تبلى المرأة بلاء حسنا في منصبها، بحيث يفتح الباب للمزيد من السيدات فى المستقبل لتولى مناصب هامة، وهذا كله له تأثير على الناتج المحلي ووسيلة محفزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وتابعت المشاط، أن أدوار المرأة في المجال الاقتصادي باتت مهمة للغاية ولا غنى عنها في ضوء ما تبذله من جهود لتفعيل وتعزيز دورها في المجالات كافة، ومن بينها الاقتصاد، مشيرة إلى أن تمكين المرأة له أثر إيجابي ليس فقط على الصعيد المجتمعي، وإنما أيضا على صعيد النمو الاقتصادي ومستوى الإنتاجية في المجتمعات.وأوضحت، أن منتدى المرأة العالمي، يمثل دفعة كبيرة لإبراز الأدوار التي تقوم بها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني دعما للمرأة ومساندة لها، مشيرة إلى أنها كانت أول سيدة تتقلد منصب وزيرة السياحة في مصر وحاليا تتولى منصب وزيرة التعاون الدولي، وهذه المناصب تستتبعها مسؤوليات كبيرة تتمثل في ضرورة تحقيق النجاحات في الملفات الموكلة إليها والمساعدة في فتح الأبواب أمام الآخريات لتقلد مناصب مهمة تغير الفكر المجتمعي عن أدوار المرأة وقدرتها على الإنجاز في أي قطاع تتولاه أو تعمل به.وذكرت، أنها خلال عملها وزيرة للسياحة حقق قطاع السياحة نموا يعد الأعلى في تاريخ مصر بعدما نجحت في تغيير الصورة الذهنية لدى العالم عن السياحة المصرية، وتركز حاليا خلال توليها وزارة التعاون الدولي على بذل كل جهد ممكن من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.وتابعت المشاط، إن المرأة المصرية كانت وما زالت محط أنظار العالم في مجال التمكين السياسي، حيث تضم الحكومة المصرية 25% من الوزيرات.