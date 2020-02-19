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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطعيم 3482 ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالوادي الجديد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:48 ص
أحمد محروس
أحمد محروس
محمد علي مهدي
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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تطعيم 5791 طفًلا ضد الثلاثي وشلل الأطفال والدرن والخماسي بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إن إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة فايزة عبدالحليم، نجحت في تطعيم 3482 طفلًا في ختام اليوم الثالث بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمحافظة.

وأوضح محروس أنه جرى تطعيم الأطفال على مستوى الإدارات الصحية في مراكز المحافظة الـ5، حيث جرى تحصين الأطفال من خلال تناول التطعيم الثلاثي وهو طعم أمراض (الدفتيريا – التيتانوس – السعال الديكي)، وطُعم "إم إم آر" ضد أمراض (الحصبة – الحصبة الألماني-النكاف)، بينما التطعيم الخماسي ضد أمراض (الدفتريا- التيتانوس- السعال الديكي- فيروس كبدي بي- الأنفلونزا البكتيرية).

وكان قد أعلن الدكتور أحمد محروس مساء أمس الثلاثاء، تطعيم 3482 طفلًا في ختام اليوم الثالث من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بإجمالي 36794 طفلا على مدى يومين، بنسبة 95.7% من المستهدف تطعيمه على مستوى المحافظة والبالغ 38441 طفلًا طوال فترة الحملة والتي تستمر لمدة 4 أيام.

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