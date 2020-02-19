وزير الزراعة يفتتح معرض «أجرى بيزنس».. السبت

يفتتح الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائبه الدكتور مصطفى الصياد، لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ولفيف من قيادات القطاع الزراعي، السبت المقبل، معرض "أجرى بيزنس" الزراعى الدولى فى دورته السادسة فى الفترة من 22 وحتى 24 فبراير المقبل بأرض المعارض بمدينة نصر.وقال ماهر الخضيرى بأن المعرض هذا العام سيشهد انطلاق عدد من المشروعات الزراعية الكبرى فى قطاعات متخصصة على رأسها إطلاق مجموعة شركات "دواجن الوطنية مصر" أكبر مشروعاتها فى مصر لإنتاج أعلاف الماشية باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية بطاقة 1500 طن أعلاف يوميًا، بالإضافة إلى انطلاق أول مشروع تصنيع زراعى متكامل عبارة عن مدينة زراعية للنباتات الطبية والعطرية على مساحة 10 آلاف فدان فى عدة مناطق مختلفة أهمها سيوة والأقصر بإجمالى استثمارات 100 مليون جنيه فى المرحلة الأولى.وأوضح أن معرض "أجرى بيزنس" الزراعى يطلق أيضًا مبادرة 2020 عام الإنتاج الزراعي والتصدير فى مصر، ويشارك به نحو 200 شركة زراعية متخصصة فى كل أوجه الإنتاج الزراعى من شركات أسمدة ومعدات ومشاتل وبذور، بالإضافة إلى شركات الإنتاج الحيوانى والداجنى.كما يخطط المعرض لإقامة نحو 18 ورشة علمية متخصصة بحضور خبراء محليين وعالميين فى كل قطاعات الثروات الحيوانية والداجنة والزراعة والزراعة الحديثة بهدف تبادل الخبرات وتنشيط القطاع الزراعى.ويتبنى المعرض فى دورته الحالية رؤية الدولة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، مثل مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع التوسع في تربية وتسمين مليون ورأس ماشية، ومشروع التوسع فى إقامة المزارع السمكية الكبرى، وإحياء المشروع القومى للبتلو، والتوسع في زيادة الرقعة الزراعية للعديد من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول الذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية.