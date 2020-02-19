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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة تواصل تكثيف لجانها لمتابعة المحاصيل الشتوية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:41 ص
الزراعة
الزراعة
عبدالناصرمحمد
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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الخدمات والمتابعة تكثيف لجانها لمتابعة المحاصيل الشتوية، وخاصة محصول القمح لزيادة الإنتاجية.

وقال تقرير لوزارة الزراعة، إنه تم عمل ندوات إرشادية للمزارعين بمختلف المحافظات حول طرق الرى والتسميد للمحصول، والفحص المستمر لاكتشاف أى إصابة تؤثر على إنتاج المحصول لعلاجها، وحث المزارعين على زيادة الإنتاج من جميع المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية لجميع الزراعات خاصة زراعات القمح، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليًا، مؤكدًا أن هناك لجانًا دورية للمرور على زراعات القمح وحل أى من المشاكل، وتكليفات لـ28 مديرية بالمتابعة الدورية.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، شدد على جميع قطاعات ومديريات الزراعة فى المحافظات بضرورة التواجد الميداني في الحقول لمتابعة تنفيذ النصائح والإرشادات الدورية التي تصدرها الوزارة للاطمئنان على المحاصيل ووقايتها من الأمراض وحل المشكلات التي تواجه المزارعين على أرض الواقع.

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