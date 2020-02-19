هطول الأمطار على شوارع دمياط

شهدت مدينة رأس البر بدمياط، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع والميادين بالمدينة، كما تسببت الأمطار في تعطل حركة السير المروري نسبيًا على الطرق.وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إعلان درجة الاستعداد القصوى وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بالإضافة إلى الدفع بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولًا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بالأنحاء المختلفة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المارة، ومنع وجود أى تكدس للسيارات، على أن تتحرك حملات من الوحدات المحلية لكسح مياه الأمطار في الشوارع.