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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين بمصر الجديدة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:37 ص
مخدرات
مخدرات
حسام التمساح
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، سائقا بالسجن المشدد 6 سنوات؛ لاتجاره بالمواد المخدرة بمنطقة مصر الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين مصطفى البدويني ومحمد الأمير أبو كريشة، بأمانة سر حسن منصور.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "ع.ك " 22 سنة، سائق بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك بورود معلومات لضابط المباحث من مصدره السري بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة.

وبالانتقال لمكان تواجده تمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول وكيس بلاستيكي بداخله علبة سجائر تحتوي على ١١ لفافة هيروين وكذا مبلغ مالي.

بمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدي حصيلة تجارته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتمكنت الشرطة من القبض عليه وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات لمحاكمته.

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